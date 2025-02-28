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        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 17:36 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:36
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        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Emniyet müdürlüğünün paylaştığı görüntülerde, polis ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde arama yapması ve zanlıların yakalanması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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