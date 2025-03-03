Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GaziantepBüyükşehir Belediye
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Emin Tuğral, Gökmen Baltacı
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Bruno, Arda Kızıldağ, Husic, Ndiaye, Daubin, Maxim, Lungoyi, Sorescu, Okereke, Halil Dervişoğlu
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Umut Meraş, Claro, Vezo, Dorukhan Toköz, Stepanenko, Ampem, Yalçın Kayan, Emre Mor, Halil Akbunar, Thiam
Sarı kartlar: Dk. 13 Dorukhan Toköz, Dk. 22 Yalçın Kayan, Dk. 41 Emre Mor (Eyüpspor)
GAZİANTEP
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