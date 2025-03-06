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        Kilis'te anne, oğul ve gelinin öldürülmesiyle ilgili 5 kişiye üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Kilis'te 13 yıl önce anne, oğlu ve gelininin toprağa gömülü cesetlerinin bulunmasıyla ilgili, tutuklu yargılanan gelinin ailesinden 5 sanık, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:44 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:44
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        Kilis'te anne, oğul ve gelinin öldürülmesiyle ilgili 5 kişiye üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
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        Kilis'te 13 yıl önce anne, oğlu ve gelininin toprağa gömülü cesetlerinin bulunmasıyla ilgili, tutuklu yargılanan gelinin ailesinden 5 sanık, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar baba Abdullah, anne Elif, oğulları Mehmet Fatih, Fırat ve Mustafa Arslan ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi avukat da hazır bulundu.

        Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

        Duruşma savcısı, tüm dosya kapsamında yer alan deliller değerlendirildiğinde sanıkların "töre saiki" ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktulleri öldürdüğü anlaşıldığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanıklara "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve töre saikiyle kasten öldürme" suçundan her biri 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        - Olay

        İstanbul'da yaşayan Emine Düzkaya, 3 Mart 2012'de Gaziantep'e gelip oğluyla birlikte gelinlerinin ailesinin evine giderek, düğün tarihi ve diğer hazırlıklarla ilgili görüşmüş, ardından evden ayrılan 3 kişiden bir daha haber alınamayınca yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu.

        Kilis'e bağlı Deliçay Köyü yakınlarındaki Afrin Çayı Köprüsü civarında 22 Nisan 2012'de piknik yapan vatandaşların fark etmesiyle Emine Düzkaya, oğlu Çağan Özoğlu ve gelini Özlem Özoğlu'nun toprağa gömülü cesetleri bulunmuştu.

        Cesetlerin çıkmasının ardından gelinin ailesi, Suriye'ye kaçmış, daha sonra yurda gelen ve yargılanan sanıklar hakkında beraat kararı verilmişti. Yargıtay'ın yeterli araştırma yapılmadığı için bozduğu dosyada, Kilis Ağır Ceza Mahkemesince talep edilen ayrıntılı HTS raporunda bazı sanıkların olay günü, olay yerinde olduklarının belirlenmesi üzerine 2 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.​​​​​​​

        Daha sonra yargılanmasına devam edilen sanıklara mahkeme heyeti, işledikleri suçun sabit olmaması nedeniyle tüm sanıkların beraatine karar vermiş, tutuklu sanıklar, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.

        İlgili davada, haklarında verilen beraat kararlarının Yargıtay tarafından bozulması üzerine gelinin babası, annesi ve üç kardeşi yeniden tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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