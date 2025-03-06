Kilis'te anne, oğul ve gelinin öldürülmesiyle ilgili 5 kişiye üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kilis'te 13 yıl önce anne, oğlu ve gelininin toprağa gömülü cesetlerinin bulunmasıyla ilgili, tutuklu yargılanan gelinin ailesinden 5 sanık, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar baba Abdullah, anne Elif, oğulları Mehmet Fatih, Fırat ve Mustafa Arslan ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi avukat da hazır bulundu.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, tüm dosya kapsamında yer alan deliller değerlendirildiğinde sanıkların "töre saiki" ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktulleri öldürdüğü anlaşıldığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklara "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve töre saikiyle kasten öldürme" suçundan her biri 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

- Olay

İstanbul'da yaşayan Emine Düzkaya, 3 Mart 2012'de Gaziantep'e gelip oğluyla birlikte gelinlerinin ailesinin evine giderek, düğün tarihi ve diğer hazırlıklarla ilgili görüşmüş, ardından evden ayrılan 3 kişiden bir daha haber alınamayınca yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Kilis'e bağlı Deliçay Köyü yakınlarındaki Afrin Çayı Köprüsü civarında 22 Nisan 2012'de piknik yapan vatandaşların fark etmesiyle Emine Düzkaya, oğlu Çağan Özoğlu ve gelini Özlem Özoğlu'nun toprağa gömülü cesetleri bulunmuştu.

Cesetlerin çıkmasının ardından gelinin ailesi, Suriye'ye kaçmış, daha sonra yurda gelen ve yargılanan sanıklar hakkında beraat kararı verilmişti. Yargıtay'ın yeterli araştırma yapılmadığı için bozduğu dosyada, Kilis Ağır Ceza Mahkemesince talep edilen ayrıntılı HTS raporunda bazı sanıkların olay günü, olay yerinde olduklarının belirlenmesi üzerine 2 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.​​​​​​​