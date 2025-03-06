Türkiye Diyanet Vakfından Pakistanlı çocuklara bayramlık
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan yardımları kapsamında Pakistan'daki çocukları bayram hediyeleriyle sevindirdi.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan yardımları kapsamında Pakistan'daki çocukları bayram hediyeleriyle sevindirdi.
TDV Pakistan ekip sorumlusu Hüseyin Örs ve beraberindeki 3 görevli, ramazan yardımları kapsamında gittikleri bölgede, çocuklarla vakit geçirdi.
Karaçi'ye bağlı Bilal Kasabası'nda düzenlenen programda, yetim çocuklara kıyafet, ayakkabı ve boyama kitabı gibi çeşitli hediyeler verildi.
Çocuklar, ekiplerin getirdiği kıyafet ve ayakkabılardan beğendiklerini seçerek aldı.
TDV görevlisi Hüseyin Örs, AA muhabirine, Pakistan'daki yardımlarının sürdüğünü belirterek, bugün düzenlenen programla 500 yetim çocuğa bayramlık hediye ettiklerini söyledi.
Burada olmaktan memnuniyet duyduklarını anlatan Örs, çocukların yüzündeki mutluluğu görünce daha da mutlu olduklarını ifade etti.
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