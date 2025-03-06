Türkiye Diyanet Vakfından Pakistanlı çocuklara bayramlık

Burada olmaktan memnuniyet duyduklarını anlatan Örs, çocukların yüzündeki mutluluğu görünce daha da mutlu olduklarını ifade etti.

Karaçi'ye bağlı Bilal Kasabası'nda düzenlenen programda, yetim çocuklara kıyafet, ayakkabı ve boyama kitabı gibi çeşitli hediyeler verildi.

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