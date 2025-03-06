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        Pakistan'ın süslü otobüsleri şehirleri renklendiriyor

        Pakistan'da şehir içi toplu taşımada kullanılan otobüsler, süsleri ve farklı renkleriyle dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 09:36 Güncelleme: 06.03.2025 - 09:36
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        Pakistan'ın süslü otobüsleri şehirleri renklendiriyor
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        Pakistan'da şehir içi toplu taşımada kullanılan otobüsler, süsleri ve farklı renkleriyle dikkati çekiyor.

        Sind eyaletinin yönetim merkezi olan Karaçi'de eski olmalarına rağmen üzerlerindeki farklı süslemeler ve çizilen resimlerle ilgi gören otobüsler, yerel halk tarafından yoğun olarak kullanılıyor.

        Konforlu ve klimalı olan araçlara göre daha uygun fiyatla hizmet vermesi dolayısıyla tercih edilen otobüsler, kentin yollarını renklendiriyor.

        Yolcuların üstünde de seyahat ettiği otobüslerin kapısı bulunmuyor ve zaman zaman muavinin dışarı sarktığı görülüyor.

        Araçların dışarıdan görülen renkli hali, içerisinde de sürüyor. Renkli işlemeler ve rengarenk püsküllerle süslenen otobüsler, farklı bir seyahat deneyimi sunuyor.

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