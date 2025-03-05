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        Gaziantep'te 3 milyon öğrenciye deneme seti hediye edildi

        Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak amacıyla ortaokul ve lise öğrencilerine sınav öncesinde deneme seti desteği sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:50 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:50
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        Gaziantep'te 3 milyon öğrenciye deneme seti hediye edildi
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        Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak amacıyla ortaokul ve lise öğrencilerine sınav öncesinde deneme seti desteği sağlıyor.

        Şahinbey Belediyesi'nde yapılan açıklamaya göre, liselere ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere eğitim desteği vermek amacıyla çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, 8. ve 12. sınıf olan 3 milyon öğrenciye, gerçek sınav deneyimi kazanmaları için hazırlık deneme sınav seti hediye edildi.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Güneş ile birlikte Mustafa Erman Ortaokulu’nda ve Yeşilevler Borsa İstanbul Anadolu Lisesi’nde deneme sınavına giren öğrencileri ziyaret edip başarılar dileyerek moral verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Tahmazoğlu, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin sınavlara hazırlanması için deneme sınavları düzenlediklerini belirten Tahmazoğlu, "Onları sınava hazırlamak için deneme sınavları yapıyoruz. Öğrencilerimize şu ana kadar 3.275.275 adet deneme sınavı, kaynak kitap ve soru bankası desteğinde bulunduk. Sınava kadar deneme sınavları yaparak gençlerimizi LGS’ye ve YKS’ye hazırlıyoruz. Son üç yıldır Şahinbey İlçemiz LGS sınavında birinci oluyor. İnşallah bu yıl da bu birinciliği bırakmayacak ve başarılarını arttırarak devam ettirecek." dedi.

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