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        Gaziantep'te şubat ayındaki operasyonlarda 258 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te şubat ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 258 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:02
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        Gaziantep'te şubat ayındaki operasyonlarda 258 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te şubat ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 258 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şubat ayında operasyonlar gerçekleştirildi.

        Bu operasyonlarda 258 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, cinsel içerikli ürün, kaçak sigara ve tütün, sahte alkol, 113 bin taklit ürün, 424 akıllı cep telefonu, 250 akıllı saat, 3 bin 141 elektronik ürün, 34 bin 300 litre gümrük kaçağı motorin, 21 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 243 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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