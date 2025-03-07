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        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü konuk olacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 20:09 Güncelleme: 07.03.2025 - 20:09
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        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü konuk olacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, geçiş organizasyonlarının ardından dar alanda çift kale maçla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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