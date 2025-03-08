Gaziantep'te, Razaman Sokağı vatandaşın uğrak noktası oldu

Gaziantep'te, Festivaller Parkı’nda kurulan Ramazan Sokağı'nı vatandaşlar ziyaret ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Festivaller Parkı’nda kurulan Ramazan Sokağı'daki stantlar, aktiviteler ve kültürel etkinliklerle vatandaşın ziyaret noktası oldu.

Saat 17.00 ile 00.00'a gezilebilecek olan alanda söyleşiler ve tasavvufi konserler, okçuluk, değerler eğitimi atölyesi, akıl ve zeka oyunları, at biniciliği ve çömlek yapımı gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor.