Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te, Razaman Sokağı vatandaşın uğrak noktası oldu

        Gaziantep'te, Festivaller Parkı'nda kurulan Ramazan Sokağı'nı vatandaşlar ziyaret ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:39 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te, Razaman Sokağı vatandaşın uğrak noktası oldu
        ABONE OL

        Gaziantep'te, Festivaller Parkı’nda kurulan Ramazan Sokağı'nı vatandaşlar ziyaret ediyor.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından Festivaller Parkı’nda kurulan Ramazan Sokağı'daki stantlar, aktiviteler ve kültürel etkinliklerle vatandaşın ziyaret noktası oldu.

        Saat 17.00 ile 00.00'a gezilebilecek olan alanda söyleşiler ve tasavvufi konserler, okçuluk, değerler eğitimi atölyesi, akıl ve zeka oyunları, at biniciliği ve çömlek yapımı gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çöp kavgası kanlı bitti! Baba ile kızını bıçakladı!
        Çöp kavgası kanlı bitti! Baba ile kızını bıçakladı!
        İstanbul Bahçelievler'de 2 günde 2 kişi öldürüldü!
        İstanbul Bahçelievler'de 2 günde 2 kişi öldürüldü!
        "Önümüzdeki 10 yılda eşitlik seviyesine ulaşılırsa milli gelir artış hızı 2 kat hızlanacak"
        "Önümüzdeki 10 yılda eşitlik seviyesine ulaşılırsa milli gelir artış hızı 2 kat hızlanacak"
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        "Kahramanımız kadınımız"
        "Kahramanımız kadınımız"
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te jandarma ekiplerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması
        Gaziantep'te jandarma ekiplerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması
        Depremzede öğretmen, annesinden öğrendiği tarifle börekçi oldu
        Depremzede öğretmen, annesinden öğrendiği tarifle börekçi oldu
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Gaziantep'te gıda güvenliği denetimleri sürüyor
        Gaziantep'te gıda güvenliği denetimleri sürüyor
        Gaziantep'te ramazan kahkesinin tavan fiyatı 200 lira oldu
        Gaziantep'te ramazan kahkesinin tavan fiyatı 200 lira oldu
        Gaziantep'te hırsızlığa 17 tutuklama; bazıları kamerada
        Gaziantep'te hırsızlığa 17 tutuklama; bazıları kamerada