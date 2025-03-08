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        AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Şahin'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

        AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Dilan Ensari Şahin, kadınların sürekli çalışmaya devam edeceğini belirterek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 16:31 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:31
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        AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Şahin'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması
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        AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Dilan Ensari Şahin, kadınların sürekli çalışmaya devam edeceğini belirterek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Şahin, parti binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kadınların birçok alanda çalışmaya gayret gösterdiğini söyledi.

        8 Mart'ın emek veren kadınların günü olduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

        "Gazze'de ve dünyanın herhangi bir köşesinde varoluş mücadelesi veren tüm kadınların günlerini kutlamak istiyorum. Bugün emek veren üreten kadınları günü. 8 Mart kadınların sosyal ekonomik eşit haklara sahip olma mücadelelerinin bir sembolüdür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'Bizim gönül ve fikir dünyamızda kadın ve erkek Allah'ın kulu olmakta da vatandaş olmakta da eşittir, biri diğerinden üstün değildir, üstünlük gayrettedir, üretkenliktedir, ahlaktadır merhamettedir ve erdemli olunmalıdır.' der. Bu anlayışla AK Parti olarak kadınların sosyal hayattaki varlıkları için gösterdikleri çabayı bir halk mücadelesi olarak görüyoruz. Cumhuriyetle birlikte birçok ülkeden önce kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını sahip oldu ve ancak bu haklarını tam olarak kullanamadı. 2013'te kamusal alanda yılında kılık kıyafet özgürlüğünün girmesiyle kadınlar arasındaki ayrımcılık tamamen ortadan kaldırıldı. Tüm kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

        Toplantıya, İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Karaca Ersöz, Şahinbey İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatmagül Aslandağ ve parti üyeleri katıldı.

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