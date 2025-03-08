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        Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

        Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:11 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:11
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        Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
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        Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından girişimci kadınların iş hayatındaki başarı hikayelerinin ele alındığı "3. İlham Veren Kadınlar Buluşması" düzenlendi.

        Program, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kadın Demek" adlı videonun gösterimiyle başladı.

        HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, kadınların güçlenmesine ve aile yapısının desteklenmesine katkı sağlamak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ni ziyaret etti.

        İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Dilan Ensari Şahin, ziyaret kapsamında, hastanede görev yapan sağlık çalışanları, hastalar ve yakınlarına hediye verdi.

        - Malatya

        Malatya Valiliği koordinesinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınlar konser verdi.

        Vali Yardımcı Ahmet Korkmaz, beraberinde protokol üyeleriyle kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen konser öncesi kamu kurum ve kuruluşlarının stantlarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

        Programda Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin Kadınlar Koro ve Orkestrası konser verdi.

        Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer de katıldı.

        - Adıyaman

        Adıyaman'da Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte ise İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenler konser verdi.

        Etkinlikte günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı.

        AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan ve beraberindekiler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ziyaret ederek, buradaki kadın çalışan ve hastaların gününü kutladı.

        AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ise parti binasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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