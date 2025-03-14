Gaziantep'te 14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama" suçundan 14 yıl, 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.C'yi, Şehitkamil ilçesinde bir evde yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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