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        Gaziantep'te 14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te kesinleşmiş 14 yıl, 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:29 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:29
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        Gaziantep'te 14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te kesinleşmiş 14 yıl, 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama" suçundan 14 yıl, 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.C'yi, Şehitkamil ilçesinde bir evde yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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