Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te belediyenin yaptığı 100 konut yetimlere tahsis edilecek

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yetimlerin kullanımına sunulmak üzere yapılan 100 konut kaymakamlığa devredildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 15:52 Güncelleme: 19.03.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te belediyenin yaptığı 100 konut yetimlere tahsis edilecek
        ABONE OL

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yetimlerin kullanımına sunulmak üzere yapılan 100 konut kaymakamlığa devredildi.

        Valilik koordinasyonunda, Şahinbey Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Şahinbey Belediyesi arasında yetimlerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla belediye binasında "Konut Edindirme İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yetim ailelere destek olduklarını belirtti.

        Çalışmaların sürdüğünü aktaran Çeber, şu ifadeleri kullandı:

        "Hem ramazan ayının hem de bizim millet anlayışımızın ruhuna uygun bir protokol imzaladık. Yetim aileler, aslında hepimizin ailesidir. Bizlerin her birimizin bir ailesi var ama yetimler hepimizin ailesidir. Bizler yetimler konusunda çok hassas bir milletiz. Kıymetli Belediye Başkanımız da bu noktadaki hassasiyetlerini gösterdiler. İmzaladığımız bu protokolle yetim evi projesi çerçevesinde 100 yetimimizi yeni evlerinde ikamet ettireceğiz. Bence çok güzel bir proje."

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise yetim aileler için daha önce yapılan 100 konuta ek olarak 100 konut daha yaptıklarını bildirdi.

        Daha önce 100 konut teslim ettiklerini aktaran Tahmazoğlu, "Şimdi depremden sonra da yine Mavikent mahallemizde 100 tane yeni konut daha yaptık ve bunları da şimdi Sosyal Yardımlaşma Vakfımıza devrediyoruz. Yetim aileler burayı herhangi bir ücret ödemeksizin kullanacak." bilgisini paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Özel'den gözaltı açıklaması
        Özel'den gözaltı açıklaması
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te marketlerde fiyat etiketi denetimi yapıldı
        Gaziantep'te marketlerde fiyat etiketi denetimi yapıldı
        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı, Nurdağı'nı ziyaret etti
        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı, Nurdağı'nı ziyaret etti
        Gaziantep'te LGS ve YKS öğrencilerine deneme sınavı yapıldı
        Gaziantep'te LGS ve YKS öğrencilerine deneme sınavı yapıldı
        Huzurevinin depremzede üçlüsü birbirinden ayrılmıyor
        Huzurevinin depremzede üçlüsü birbirinden ayrılmıyor
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü