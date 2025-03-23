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        Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 20:15 Güncelleme: 23.03.2025 - 20:15
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        Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

        Antrenman kapsamında futbolcular kulübün U-19 takımıyla maç yaptı.

        Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu ve Kacper Kozlowski katılmadı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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