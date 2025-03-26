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        Gaziantep'te minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 20:06 Güncelleme: 26.03.2025 - 20:16
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        Gaziantep'te minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 MC 8895 plakalı minibüs, Bedirhan Ö'nün (16) kullandığı motosiklet ile Fırat Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Bedirhan Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücü Bedirhan Ö'nün yolda ilerlemesi ve o sırada ara yoldan çıkan minibüs ile çarpışması sonucu yola savrulması yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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