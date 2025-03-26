Gaziantep'te minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücü Bedirhan Ö'nün yolda ilerlemesi ve o sırada ara yoldan çıkan minibüs ile çarpışması sonucu yola savrulması yer aldı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 MC 8895 plakalı minibüs, Bedirhan Ö'nün (16) kullandığı motosiklet ile Fırat Mahallesi'nde çarpıştı.

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