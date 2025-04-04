Gaziantep Havalimanı'nda çıkan arbedede 1'i polis 2 kişi yaralandı

Bu sırada şüphelilerin polis memuruna müdahale etmek istemesi üzerine tabanca ateş aldı. Olayda polis memuru N.U. ile sürücü Sevgi Ö. yaralandı.

Şüphelilerin havalimanında bulunan yakınlarının da olay yerine gelmesiyle tartışma büyüdü.

Bunun üzerine üst araması için araçtan indirilen sürücü ve araçtaki 2 kişi ile güvenlik güçleri arasında tartışma çıktı.

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