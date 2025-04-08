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        Yesemek Açık Hava Müzesi bayram tatilinde 2 bin 370 ziyaretçiyi ağırladı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 2 bin 370 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:53 Güncelleme: 08.04.2025 - 12:00
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        Yesemek Açık Hava Müzesi bayram tatilinde 2 bin 370 ziyaretçiyi ağırladı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 2 bin 370 kişi ziyaret etti.

        İslahiye ilçe merkezine 23 kilometre mesafede bulunan ve Hitit dönemine ait eserlerin yer aldığı Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'nde sfenksler, kapı aslanları, oturan aslanlar, kanatlı aslanlar, kabartmalar ve mimari parçalar bulunuyor.

        Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni bayram tatilinde 150'si yabancı olmak üzere 2 bin 370 kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

        Ziyaretçilerden Hanifi Kara, heykellerden çok etkilendiğini dile getirerek, "Buradaki atmosferi herkesin görmesi lazım. Dünyanın her tarafından yerli ve yabancı turist buraları görmeye geliyor. Biz de görmek istedik. Heykeller gerçekten çok büyüleyici." dedi.

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