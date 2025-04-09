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        DSİ Gaziantep'e 22 yılda 52 milyar liralık 78 tesis kazandırdı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Gaziantep'e 22 yılda 52 milyar liralık 78 tesis kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:29 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:57
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        DSİ Gaziantep'e 22 yılda 52 milyar liralık 78 tesis kazandırdı
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Gaziantep'e 22 yılda 52 milyar liralık 78 tesis kazandırıldı.

        DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, kurumsal altyapı, tecrübeli personel ve güçlü makine parkıyla ülkenin dört bir yanında milletin refah düzeyini artıran yatırımların hayata geçirildiği kaydedildi.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, su bakımından dezavantajlı konumda bulunan Gaziantep için son 22 yılda 52 milyar liralık 78 tesisin kazandırıldığını aktardı.

        Kentte 6 baraj ve 3 gölet inşa ettiklerini belirten Balta, "Böylece 278 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık. Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 22 yılda toplam 380 bin dekar arazi sulamaya açılmış ve yıllık 3 milyar 267 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. Son 22 yılda tamamlanan 46 taşkın koruma tesisiyle 91 yerleşim yeri ve 30 bin dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleriyle taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini güvence altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kentte kurulu gücü 3 megavat olan 2 HES tesisinin hizmete alındığını ve elektrik üretimine yıllık 11 milyon kilovat katkı sunduklarını belirten Balta, Güneydoğu Anadolu'nun parlayan yıldızı Gaziantep'i su yapılarıyla ihya etmeye devam edeceklerini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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