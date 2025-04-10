Araban'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Araban Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Amiri Komiser Metin Kızılkaya, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kızılkaya, beraberindeki polislerle Kaymakam Özgür İşçimen'i makamında ziyaret ederek çiçek taktim etti.

Kaymakam İşçimen, ilçenin huzur ve güvenliği için fedakarca görevlerini ifa eden emniyet mensuplarını kutladı.