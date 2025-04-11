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        Gaziantep'te polisten kaçan 3 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te polisten kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:50 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:50
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        Gaziantep'te polisten kaçan 3 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te polisten kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "narko-alan" uygulaması kapsamında kent genelinde narkotik operasyonları düzenledi.

        Ekipler, İpek Yolu Caddesi Mezarlık Kavşağı'nda "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile araç içindekileri yakalamak için çalışma yaptı.

        Mücahitler Mahallesi 52015 No'lu Sokak'ta polis ekip aracına çarpan otomobildeki 3 kişi araçtan inerek kaçtı.

        Şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

        Zanlıların kaçtıkları güzergahta arama yapan ekipler, uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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