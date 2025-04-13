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        Türk makarna ihracatçıları, dış satımın düşük olduğu ülkeleri radarına aldı

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, dış satımın düşük olduğu ülkelerle sıcak teması artırarak ihracatı yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 13:36 Güncelleme: 13.04.2025 - 13:36
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        Türk makarna ihracatçıları, dış satımın düşük olduğu ülkeleri radarına aldı
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        BEYZA NUR ERYILMAZ - Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, dış satımın düşük olduğu ülkelerle sıcak teması artırarak ihracatı yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Göymen, AA muhabirine, Japonya, Çin, ABD ve Irak'ın aralarında bulunduğu 165 ülkeye her yıl 1,5 milyon ton dış satım gerçekleştirdiklerini ve yaklaşık 1 milyar dolarlık gelir elde ettiklerini belirtti.

        Türkiye'nin makarna üretiminde dünyada söz sahibi olduğunu anlatan Göymen, şöyle konuştu:

        "Dünyada makarna sektörünün en büyük ikinci ihracatçısıyız. Bizim ihracatımız yaklaşık 1,5 milyon ton. Aynı zamanda yaklaşık olarak 700 bin ton iç tüketim var. Sektör şu an 3 milyon ton üretim kapasitesine sahip, 800 bin ton boş bir kapasite var ve bu kapasiteyi değerlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bazı ülkelerde makarna yatırımları yapıyoruz ancak yatırımın yapıldığı her ülke haklı olarak kendi ülkesinde üretilen ürünleri desteklemek için gümrük vergilerini bu sefer artırmaya başlıyor."

        - "Türk makarnasını en çok tercih eden Afrika ve Asya "

        Göymen, ihracat alanını genişletmek için dünya çapındaki gıda sektörüyle ilgili etkinliklere katıldıklarını dile getirdi.

        Türk makarnasını dünyada birçok ülkeye tanıtmak için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Göymen, şunları kaydetti:

        "165 ülkeye ihracat yapıyoruz ama bu 165 ülkenin içerisindeki 30-40 ülke, ürettiğimiz ürünün yaklaşık yüzde 90'ını alıyor. Geriye kalan 120 ülke ise ürettiğimiz ürünlerin çok cüzi bir miktarını alıyor. 120 ülke, ihracatımızın yüzde 10'luk kısmını oluşturuyor. Yurt dışındaki bütün fuarlara tüm meslektaşlarımızla katılıyoruz. Bu ülkelerdeki sıcak teması artırıyoruz. Düşük olan kapasiteleri ve aynı zamanda tonajı arttırmaya çalışıyoruz. En büyük hedefimiz, az olduğumuz pazarları da biraz daha artırmak."

        Göymen, Asya ve Avrupa kadar Orta Doğu'da da ihracat alanını genişletmek istediklerini ifade etti.

        Bu açıdan mevcut pazarları korumak ve geliştirmek, ihracatı düşük olan Nijer, Nijerya, Mısır, Gana, Etiyopya ve Gine gibi ülkelere dış satımı arttırmayı hedeflediklerini belirten Göymen, şunları söyledi:

        "En çok olduğumuz pazarlar Afrika ülkelerinin bir kısmı ve Japonya. Japonya'da büyümeyi düşünüyoruz ama burada da Ticaret Bakanlığıyla beraber tekrar bir çalışma yapmamız gerekiyor çünkü İtalya'dan aldıkları vergiye göre Türkiye'den aldıkları vergi oranları daha yüksek. Türk makarnasını en çok tercih eden Afrika ve Asya. Ayrıca önemli 7. pazar da Irak. En az Irak kadar olabilecek Suriye pazarı konusunda da avantajlı konumdayız. Suriye, komşumuz ve burada makarna satma, makarna ihracatı yapma imkanımız çok yüksek."

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