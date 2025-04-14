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        GTB Başkanı Akıncı'dan çiftçilere destek çağrısı

        Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, birçok ilde etkili olan zirai don sonrası tarımsal üretimin zarar gördüğünü belirterek, destek talebinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:28 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:28
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        GTB Başkanı Akıncı'dan çiftçilere destek çağrısı
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        Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, birçok ilde etkili olan zirai don sonrası tarımsal üretimin zarar gördüğünü belirterek, destek talebinde bulundu.

        Akıncı, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan don felaketinin meyve ve sebze üretimini etkilediğini belirtti.

        Yetkililerden destek talebinde bulunan Akıncı, "Doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar ülkemizin neredeyse tamamı bu felaketten etkilendi. Üç gün içerisinde son 30 yılın en düşük hava sıcaklıkları kaydedildi ve tarımsal üretim bu durumdan yara aldı." ifadesini kullandı.

        Akıncı, iklim değişikliğinin tarımsal üretimi etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Son yıllarda gözlemlenen iklim değişikliği, tarım, su kaynakları ve genel yaşam koşulları üzerinde ciddi baskılar oluşturuyor. Gaziantep ve çevresindeki illerde yaşanan sıcaklık artışı da bunun bir yansımasıdır. Bu nedenle modern tarım uygulamalarına yönelmemiz şart. Akıllı sulama sistemleri, iklime dayanıklı tohum kullanımı ve dijital tarım uygulamaları artık tarım sektörünün vazgeçilmez parçaları haline gelmeli."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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