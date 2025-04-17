Antep savunmasının anlatıldığı müze 1 milyon ziyaretçiye ulaştı

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yapılan ve Antep savunması ile Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan destansı mücadelenin izlerinin yer aldığı "Panorama 25 Aralık Müzesi", açıldığı Aralık 2020'den bu yana 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında 21 Aralık 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan müze, zengin ve özgün içeriğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Rus ressam Aleksander Samsonov'un dönemini yansıtan 120 metre uzunluğu ve 13 metre yüksekliğindeki panoramik tablosunun yanı sıra gazi ve şehit yakınlarının bağışladığı eşyalar, Antep savunmasına şahitlik eden binalardan kalma kapılar, pencereler ve mücadelede kullanılan silahların yer aldığı müze, açıldığı günden bu yana 1 milyon ziyaretçiye ulaştı.

- 1 milyonuncu ziyaretçiye hediye verildi

Ailesiyle Aydın'dan müzeyi ziyarete gelen 5 yaşındaki Elisa, 1 milyonuncu ziyaretçi oldu. Müze ekiplerince Elisa'ya bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

Panorama 25 Aralık Müzesi Yöneticisi Kadir Karabucak, AA muhabirine, müzenin kentin Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan 3 yıllık işgal sürecini yansıttığını söyledi. Panoramik maket, yağlı boya tablo teknikleri, şehit ve gazi yakınları tarafından bağışlanan döneme ait eserlerin müzede yer aldığını aktaran Karabucak, 36 aylık zorlu sürecin kronolojik olarak sergilendiğini ifade etti. - "Antep harbinde yaşanan trajediyi gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz" Müzenin 1 milyonuncu ziyaretçiye ulaşmasından onur ve gurur duyduğunu dile getiren Karabucak, şunları söyledi: "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkesin emeğine sağlık. Müze içerisinde ayrıca 14 farklı yağlı boya tablomuz var. Tabloların her biri spesifik konulardan ibaret. Şehit Kamil'in şehadetinden tutun, açlık döneminde halkın acı zerdali çekirdeğini döverek un haline getirerek ekmek yapmasına kadar bütün süreç detaylı şekilde işlendi. Gaziantep savunması denince akla ilk açlık geliyor ama bunun yanında yaşanan ciddi trajediler de söz konusu. Fransızların işlediği insanlık suçlarından tutun, ağaç katliamlarına kadar birçok konu burada detaylı şekilde anlatılıyor."