Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Antep savunmasının anlatıldığı müze 1 milyon ziyaretçiye ulaştı

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yapılan ve Antep savunması ile Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan destansı mücadelenin izlerinin yer aldığı "Panorama 25 Aralık Müzesi", açıldığı Aralık 2020'den bu yana 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:09 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antep savunmasının anlatıldığı müze 1 milyon ziyaretçiye ulaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yapılan ve Antep savunması ile Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan destansı mücadelenin izlerinin yer aldığı "Panorama 25 Aralık Müzesi", açıldığı Aralık 2020'den bu yana 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

        Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında 21 Aralık 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan müze, zengin ve özgün içeriğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

        Rus ressam Aleksander Samsonov'un dönemini yansıtan 120 metre uzunluğu ve 13 metre yüksekliğindeki panoramik tablosunun yanı sıra gazi ve şehit yakınlarının bağışladığı eşyalar, Antep savunmasına şahitlik eden binalardan kalma kapılar, pencereler ve mücadelede kullanılan silahların yer aldığı müze, açıldığı günden bu yana 1 milyon ziyaretçiye ulaştı.

        - 1 milyonuncu ziyaretçiye hediye verildi

        Ailesiyle Aydın'dan müzeyi ziyarete gelen 5 yaşındaki Elisa, 1 milyonuncu ziyaretçi oldu. Müze ekiplerince Elisa'ya bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

        Panorama 25 Aralık Müzesi Yöneticisi Kadir Karabucak, AA muhabirine, müzenin kentin Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan 3 yıllık işgal sürecini yansıttığını söyledi.

        Panoramik maket, yağlı boya tablo teknikleri, şehit ve gazi yakınları tarafından bağışlanan döneme ait eserlerin müzede yer aldığını aktaran Karabucak, 36 aylık zorlu sürecin kronolojik olarak sergilendiğini ifade etti.

        - "Antep harbinde yaşanan trajediyi gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz"

        Müzenin 1 milyonuncu ziyaretçiye ulaşmasından onur ve gurur duyduğunu dile getiren Karabucak, şunları söyledi:

        "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkesin emeğine sağlık. Müze içerisinde ayrıca 14 farklı yağlı boya tablomuz var. Tabloların her biri spesifik konulardan ibaret. Şehit Kamil'in şehadetinden tutun, açlık döneminde halkın acı zerdali çekirdeğini döverek un haline getirerek ekmek yapmasına kadar bütün süreç detaylı şekilde işlendi. Gaziantep savunması denince akla ilk açlık geliyor ama bunun yanında yaşanan ciddi trajediler de söz konusu. Fransızların işlediği insanlık suçlarından tutun, ağaç katliamlarına kadar birçok konu burada detaylı şekilde anlatılıyor."

        Müze açıldıktan sonra pandemi ve deprem dönemleri nedeniyle ziyaretçi sayılarında düşüş yaşandığını ancak son dönemde ziyaretçi yoğunluğu yaşadıklarını aktaran Karabucak, Antep harbinde yaşanan trajediyi, zulmü gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını kaydetti.

        Elisa'nın annesi Nazife Uslu ise kızının müzeyi ziyaret eden 1 milyonuncu kişi olduğunu belirterek, "Birçok şehir gezdik ama Gaziantep, müzelere önem veren kentlerin başında geliyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        CHP kurultayı davası bugün görülecek
        CHP kurultayı davası bugün görülecek
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!

        Benzer Haberler

        GAÜN'de Doğu Türkistan sergisi açıldı
        GAÜN'de Doğu Türkistan sergisi açıldı
        Gaziantep'te uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı
        GAÜN'de "Doğal Afet, Sağlık, Tarım ve Biyoçeşitlilik" çalıştayı yapıldı
        GAÜN'de "Doğal Afet, Sağlık, Tarım ve Biyoçeşitlilik" çalıştayı yapıldı
        Gaziantep FK, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep'te , yola fırlayan at polis aracına girdi
        Gaziantep'te , yola fırlayan at polis aracına girdi
        Gaziantep'te TIR'ın çarptığı çocuk öldü
        Gaziantep'te TIR'ın çarptığı çocuk öldü