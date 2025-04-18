Gaziantep'te devlet memuruna "tehdit ve hakaret" suçundan tutuklanan muhtar görevden uzaklaştırıldı

Yürütülen idari soruşturma doğrultusunda da muhtarın Şehitkamil Kaymakamlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, birinci aza olan Halil Sezer'in muhtar olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada yayınladığı görüntülerle devlet memurunu tehdit ettiği tespit edilen Selahattin Eyyubi Mahallesi Muhtarı Yusuf Keçel'in, yürütülen adli soruşturma kapsamında 12 Nisan'da tutuklandığı hatırlatıldı.

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