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        Gaziantep'te devlet memuruna "tehdit ve hakaret" suçundan tutuklanan muhtar görevden uzaklaştırıldı

        Gaziantep'te sosyal medyadan devlet memuruna tehdit ve hakaret içerikli video paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan muhtar, görevden uzaklaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 19:50 Güncelleme: 18.04.2025 - 19:50
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        Gaziantep'te devlet memuruna "tehdit ve hakaret" suçundan tutuklanan muhtar görevden uzaklaştırıldı
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        Gaziantep'te sosyal medyadan devlet memuruna tehdit ve hakaret içerikli video paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan muhtar, görevden uzaklaştırıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada yayınladığı görüntülerle devlet memurunu tehdit ettiği tespit edilen Selahattin Eyyubi Mahallesi Muhtarı Yusuf Keçel'in, yürütülen adli soruşturma kapsamında 12 Nisan'da tutuklandığı hatırlatıldı.

        Yürütülen idari soruşturma doğrultusunda da muhtarın Şehitkamil Kaymakamlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, birinci aza olan Halil Sezer'in muhtar olarak görevlendirildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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