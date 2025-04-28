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        Nurdağı'nda devrilen kum yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen kum yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 15:22 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:22
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        Nurdağı'nda devrilen kum yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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        - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen kum yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        F.A idaresindeki 47 ADK 166 plakalı kum yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Çakmak Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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