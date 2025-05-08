Gaziantep'te Gazze ve Doğu Türkistan'a yardım için kermes düzenlendi

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Gazze ve Doğu Türkistan'a yardım amacıyla kermes düzenlendi.

Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan çadırda, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" (ÇEDES) kapsamında, öğretmen ve veliler tarafından hazırlanan yöresel yemekler, tatlılar ve hediyelik eşyalar yer aldı.

Proje sorumlularından Veli Can Konur, ilginin bu kadar yoğun olacağını tahmin etmedikleri belirterek, "Dayanışma ve yardımlaşma ruhunun ilçemizde çok güzel ortaya konulduğunu görmekten ve günlerdir verilen emeklerin karşılığının alınmış olmasından dolayı hem mutluyuz hem de gururluyuz. Öğrenci ve velilerimizden, öğretmenlerimizden özellikle Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konur, Gaziantep'in en küçük ilçesinin bu kermese böylesine büyük bir ilgi göstermesinin kendilerini onurlandırdığını ekledi.

Kermeste satışı sunulan tüm ürünler tükenirken, elde edilen gelir, Gazze ve Doğu Türkistan'a gönderilecek.