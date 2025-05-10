Gaziantep FK, 4 maçtır puana hasret

Gaziantep temsilcisi, bu sezon ilk kez ligde üst üste 4 maç kaybetti.

Ligin 31. haftasında taraftarı önünde oynadığı Atakaş Hatayspor maçını 2-1 kazanan Güneydoğu temsilcisi, daha sonra çıktığı Rams Başakşehir, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarından mağlubiyetle ayrıldı.

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