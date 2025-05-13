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        Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru

        Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Galatasaray ile yapacakları final maçını kazanarak gelecek sezon Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 21:16 Güncelleme: 13.05.2025 - 21:16
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        Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru
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        Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Galatasaray ile yapacakları final maçını kazanarak gelecek sezon Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Uğurcan, karşılaşmanın yapılacağı Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Trendyol Süper Lig'de istedikleri performansı sergileyemediklerini aktaran Uğurcan, "Bizim için sezonun en kritik maçı. Bu sezon istediğimiz performansı ortaya koyamadık. Ligde dalgalı bir performansımız oldu. Kupayı alarak en azından Avrupa kupalarına katılmak ve kulübümüze bir kupa daha hediye etmek istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz." diye konuştu.

        Tecrübeli kaleci, ligdeki Galatasaray maçından sonra sakatlığı nedeniyle 2 antrenmana çıkmadığını belirterek, "Takımımızın durumu iyi gözüküyor. Benim son maçtan sonra ağrılarım olmuştu. Hocamızla konuşarak 2 gün antrenmana katılamadım. Bugün son antrenmanda kendimi denedim. İyi hissediyorum. İnşallah yarın da en iyi performansımla sahada olmayı düşünüyorum. İnşallah takımıma ve arkadaşlarıma yardımcı olabilirim." ifadelerini kullandı.

        Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ile ilgili görüşlerini aktaran Uğurcan Çakır, "Trabzonspor altyapısına katıldığımda da o Galatasaray'ın kalecisiydi. Profesyonel sözleşme imzalayalı 11 sene oldu. Şimdi karşılıklı oynuyoruz. Bizim gibi genç kalecilere örnek olmuş, Türk futboluna kalecilikte yön vermiş bir isim. İnşallah ben de onun Türkiye'de kazandığı başardıkları yapabilirim." şeklinde görüş belirtti.

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