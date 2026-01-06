Gaziantep'te iş makinesinin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Gaziantep'te iş makinesinin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep'te iş makinesinin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
M.K. idaresindeki iş makinesi, 4. Organize Sanayi Bölgesi Lütfullah Bilgin Caddesi üzerinde trafik ışıklarında bekleyen Şemsettin Murat Gökdemir'in (30) kullandığı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Gökdemir'in hayatını kaybettiğini belirlerken, kaza yerinden kaçan iş makinesi sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.