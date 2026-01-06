Gaziantep'te geçen yıl 77 bin 584 kişi sporla buluştu

Büyükşehir Belediyesine bağlı spor salonları ve yüzme havuzlarından geçen yıl 77 bin 584 kişinin faydalandığı ifade edilen açıklamada, 13 yüzme havuzu, 5 futbol sahası, 3 kamp merkezi, tenis kompleksi, 12 spor ve 3 bağımsız fitness salonu, Sporla Aktif Yaşam ve Obezite Merkezi ile vatandaşlara erişilebilir alanlar sunulduğu kaydedildi.

