Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hırsızlık suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 13:41 Güncelleme: 06.01.2026 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hırsızlık suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te geçen yıl 77 bin 584 kişi sporla buluştu
        Gaziantep'te geçen yıl 77 bin 584 kişi sporla buluştu
        Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılığa darbe: 17 tutuklama
        Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılığa darbe: 17 tutuklama
        Doç. Dr. İrfan Koca, hem hekim hem de avukat kimliği ile uyardı
        Doç. Dr. İrfan Koca, hem hekim hem de avukat kimliği ile uyardı
        Fatma Şahin zirveyi bırakmadı
        Fatma Şahin zirveyi bırakmadı
        SANKO Üniversitesi SHMYO İlk ve Acil Yardım Programı'na tam akreditasyon
        SANKO Üniversitesi SHMYO İlk ve Acil Yardım Programı'na tam akreditasyon
        Şehitkamil'de yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
        Şehitkamil'de yılın ilk meclis toplantısı yapıldı