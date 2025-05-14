Kendi hastalığının hemşiresi oldu

BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantep'te 19 yıldır diyabet hastası olan Oya Ümmetoğlu, çocuk diyabet eğitim hemşiresi olarak görev yaptığı hastanede kendisi gibi diyabetle mücadele eden çocuklara özenle bakıyor.

Çocuk yaşlarda havale geçirdiği için ailesinin hastaneye götürdüğü Oya Ümmetoğlu'na 9 yaşındayken tip 1 diyabet teşhisi kondu.

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 3 ay yatılı olarak tedavi gören Ümmetoğlu'nun ilerideki meslek tercihinde, buradaki hemşirelerin destek ve ilgisi belirleyici oldu.

Hastalığıyla verdiği uzun soluklu mücadelede çocukluğunu hastane koridorlarında geçiren Ümmetoğlu, 2018'de Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü bitirdikten sonra çeşitli hastanelerde görev yaptı.

Ümmetoğlu, asıl hayaline kavuşmak için İstanbul'da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Diyabet Eğitim Hemşireliği Eğitimi aldıktan sonra sertifika almaya hak kazandı.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde çocuk diyabet eğitim hemşiresi olarak göreve başlayan 28 yaşındaki Ümmetoğlu, kendisi gibi çocuk yaşlarda diyabetle mücadele eden çocuklara yol göstererek hayatlarına dokunuyor.

Tedavi sürecinde ailesinden sonra en çok hemşirelerin desteğini aldığını anlatan Ümmetoğlu, "Bana 9 yaşındayken tip 1 diyabet teşhisi konuldu. O zamandan beri tip 1 diyabetliyim. 9 yaşımdan beri hemşireler hayatıma dokundu, ben de başka çocukların hayatına dokunmak istedim. Diyabet eğitim hemşirelerinin hayatıma dokunduğuna inanıyorum. Onların bana olan çabası ve ilgisi beni yeniden normal bir hayatın varlığına inandırmıştı. Çünkü toplumumuzda diyabetlilerin her zaman yapacakları değil yapamayacakları şeyler anlatılıyor. Ben korkularımı diyabet eğitim hemşirelerinin desteğiyle yendim, şimdi de çocuklara o desteği vermeye çalışıyorum." dedi.

Mesleğini severek yaptığını, hem psikolojik hem de diyabetle nasıl yaşanılması gerektiği konusunda destek verdiği hastalarıyla aile gibi olduklarını dile getiren Ümmetoğlu, şunları kaydetti:

"Aslında bunu daha çok iş olarak değil de gönül bağı olarak görüyorum. Çünkü o çocuklarla gönül bağı kuruyorum, aile gibi oluyoruz. Çocuklar geldiği zaman kapıdan kucaklaşarak giriyorlar içeri. O çocukların gözlerinde kendi geçmişimi görüyorum. Aileler de benim gözlerimde geleceği görüyorlar. 'Benim çocuğum da okuyacak mı, bir yerlere gelecek mi, yaşamını diğer insanlar gibi idame edebilecek mi?' diye merak ediyorlar. Ben de bunun tipik örneği oluyorum. Hemşire olmak zaten insanların hayatına dokunmak demek. Bir insanın hayatına umut ışığı olmak, en kötü ya da en güzel anında yanında olmak demek. Bu benim için çok gurur verici."