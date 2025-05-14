Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 21:44 Güncelleme: 14.05.2025 - 21:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat:Gaziantep

        Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov (Dk. 45+2 Lundstram) , Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Zubkov, Mendy, Nwakaeme, Banza

        Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

        Gol: Dk. 5 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

        Sarı kartlar: Dk. 21 Savic (Trabzonspor), Dk. 27 Sara (Galatasaray)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy: Rusya'yı kimin temsil edeceğini görmeyi bekliyorum
        Zelenskiy: Rusya'yı kimin temsil edeceğini görmeyi bekliyorum
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Havalar neden hala serin?
        Havalar neden hala serin?
        Merz'den Alman ordusunu en güçlü ordu yapma hedefi
        Merz'den Alman ordusunu en güçlü ordu yapma hedefi
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Borsa şirketleri çok mu ucuzladı?
        Borsa şirketleri çok mu ucuzladı?
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Ziraat Türkiye Kupası finalinden notlar
        Ziraat Türkiye Kupası finalinden notlar
        Trabzonspor ve Galatasaray oyuncuları zemini incelemeye çıktı
        Trabzonspor ve Galatasaray oyuncuları zemini incelemeye çıktı
        Trabzonspor-Galatasaray
        Trabzonspor-Galatasaray
        CANLI YAYIN DUYURUSU
        CANLI YAYIN DUYURUSU
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Gaziantep FK'ye ziyaret
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Gaziantep FK'ye ziyaret
        Gaziantep'in uğrak mekanlarında "kupa" yoğunluğu
        Gaziantep'in uğrak mekanlarında "kupa" yoğunluğu