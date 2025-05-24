Araban'da firik sezonu başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, buğday firiği sezonu başladı.

İlçedeki makarnalık sert durum buğdayının henüz yeşilken biçilip ateşte ütülenmesiyle yapılan firik, Eski Altıntaş, Esentepe, Fakılı ve Doğan mahallelerinde yetişiyor.

Tarla ziyaretlerinde bulunan Araban Kaymakamı Özgür İşçimen ve Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun birlikte firik ütümü yaptı.

Kaymakam Özgür İşçimen, sezonunun hayırlı ve bol kazançlı olması dilediğini belirtti.

Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ise firik ütümü yapan çiftçilerin arazinin sulu ya da kıraç durumuna göre bir dönüm buğdaydan 600 ila 700 kilogram arasında değişen rekolte aldığını dile getirdi.