Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te kayıp otizmli çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

        Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 969 kişilik ekiple sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 15:17 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te kayıp otizmli çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 969 kişilik ekiple sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için 969 kişilik ekip çalışmalara devam ediyor.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı farklı birimlerden 643 personel, 45 araç, 8 dron, 2 jandarma asayiş bot timi, 2 Jandarma Arama Kurtarma Timi, 2 Sahil Güvenlik Bot Timi, 4 iz ve kadavra köpeği, 1 İHA arama faaliyetlerini sürdürüyor.

        AFAD İl Müdürlüğüne bağlı su arama personeli, dalgıçlar, itfaiye ekipleri de gece görüş dronları, su altı ve su üstü sonar arama ve görüntüleme cihazları kullanarak çalışma yapıyor.

        Murat ve Aynur Özdemir çiftinin kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde kaybolan 10 yaşındaki otizmli oğulları Onur Özdemir, 24 Mayıs'ta kaybolmuş, ilçede birçok ekip tarafından arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        "Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı
        "Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!

        Benzer Haberler

        CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. etabı, Gaziantep'te başladı
        CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. etabı, Gaziantep'te başladı
        Gaziantep'te boğulmuş halde bulunan Asiye'yi annesi öldürmüş
        Gaziantep'te boğulmuş halde bulunan Asiye'yi annesi öldürmüş
        GAÜN'de MS hastalığına dikkat çekildi
        GAÜN'de MS hastalığına dikkat çekildi
        GAÜN Azez yerleşkesinde sempozyum düzenlendi
        GAÜN Azez yerleşkesinde sempozyum düzenlendi
        CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. etabı, yarın Gaziantep'te başlaya...
        CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. etabı, yarın Gaziantep'te başlaya...
        İslahiye'de "Ailem İçin Söyle" etkinliği yapıldı
        İslahiye'de "Ailem İçin Söyle" etkinliği yapıldı