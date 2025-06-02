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        İslahiye ilçesinde kiraz hasadı başladı

        İslahiye ilçesinin önemli gelir kaynaklarından kirazda hasat başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 15:00 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:01
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        İslahiye ilçesinde kiraz hasadı başladı
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        İslahiye ilçesinin önemli gelir kaynaklarından kirazda hasat başladı.

        İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mustafa Köse, yaptığı açıklamada, Amanos Dağları eteklerindeki İdilli, Hasanlök, Koççağız, Köklü, Kabaklar, Tandır ve Kayabaşı mahallelerinde kiraz üreticilerinin bu yıl zira dondan dolayı büyük kayıplar yaşadığını söyledi.

        Köse, don olaylarının etkisiyle ürünün yüzde 70'inin zarar gördüğünü ifade etti.

        Çiftçi Fevzi Gök ise bahçesinden geçtiğimiz yıllarda 3,5 ton kiraz hasat ederken hasat için dışarıdan işçi getirdiğini ancak bu sezon mevcut bahçesinden 500 kilo ürün beklediğini belirtti.

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