Gaziantep'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İbn-i Sina Mahallesi Ferhat Gözen Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangın yoğun duman oluşturdu.

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