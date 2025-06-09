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        Gaziantep'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 20:41 Güncelleme: 09.06.2025 - 20:41
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        Gaziantep'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İbn-i Sina Mahallesi Ferhat Gözen Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangın yoğun duman oluşturdu.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

        İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangında binanın çatısında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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