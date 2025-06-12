Gaziantep'te kural ihlali yapan 54 sürücüye ceza yazıldı
Gaziantep'te trafik kurallarını ihlal eden 54 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Gaziantep'te trafik kurallarını ihlal eden 54 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dün ve bugün yapılan denetimlerde, makas atan, abart egzoz ve modifiye araç kullanan 54 araç sürücüsüne 221 bin 282 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, kamu düzenini bozan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.
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