Gaziantep'te kural ihlali yapan 54 sürücüye ceza yazıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dün ve bugün yapılan denetimlerde, makas atan, abart egzoz ve modifiye araç kullanan 54 araç sürücüsüne 221 bin 282 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.

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