Nizip'te aranan 24 şüpheli yakalandı
Nizip'te aranan 24 şüpheli yakalandı.
Nizip'te aranan 24 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu, hırsızlık, yaralama ve yağma suçlarından aranan 24 şüpheli yakalandı.
Açıklamada, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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