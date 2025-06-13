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        Nizip'te aranan 24 şüpheli yakalandı

        Nizip'te aranan 24 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 14:18 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:18
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        Nizip'te aranan 24 şüpheli yakalandı
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        Nizip'te aranan 24 şüpheli yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu, hırsızlık, yaralama ve yağma suçlarından aranan 24 şüpheli yakalandı.

        Açıklamada, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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