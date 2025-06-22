Gaziantep'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Gaziantep'te devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'te devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Oğuzeli-Karkamış kara yolunda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kırsal Uğurova Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince, yaralanan 3 kişi Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 58 yaşındaki Hüseyin Koçaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.
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