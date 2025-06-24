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        Gaziantep'te 58 megavatlık GES kurulacak

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, 58 megavatlık depolamalı güneş enerji santrali (GES) kurulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:36 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:36
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        Gaziantep'te 58 megavatlık GES kurulacak
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, 58 megavatlık depolamalı güneş enerji santrali (GES) kurulacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin iştiraklerinden GBB Çevre ve Enerji AŞ ile AKSA Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ arasında Şehitkamil ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde 58 megavatlık depolamalı güneş enerji santrali kurulmasına ilişkin protokol imzalandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Orta Doğu'da yaşanan sıkıntıların temelinde enerji politikaları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bugün gücümüzü birleştirdiğimizde daha ne kadar güçlü olabileceğimizi gösteren bir protokol yapıyoruz. GBB Enerji ile kendi tükettiğimiz enerjiyi kendi yerel yenilenebilir kaynaklarımızla nasıl üreteceğimizin altyapısını oluşturduk. Bugün bu koca çınar meyvelerini vermeye başladı, örnek oldu. Güneş enerjisinin en zayıf tarafı depolanmasıydı. Bugün artık AKSA gibi yüksek teknolojiyi kullanan büyük bir milli ve yerli firmamız var. Kendi gücümüzü birleştirdiğimiz zaman da nasıl örnek olduğumuzu, öncü olduğumuzu gösteriyor. 1 yıl içerisinde Gaziantep bu konuda da lider ve öncü olacak."

        AKSA Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ Genel Müdürü Murat Kirazlı da projenin önemli bir işbirliği teşkil ettiğini ifade ederek, ülkenin enerji arzı güvenliğine katkı sağlayarak, depolamalı GES olarak elektrik piyasasında öncü modeli hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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