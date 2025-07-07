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        Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 4,5 arttı

        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 214 ülke ve serbest bölgeye 6 milyar 94 milyon 668 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 11:08 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:08
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        Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 4,5 arttı
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        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 214 ülke ve serbest bölgeye 6 milyar 94 milyon 668 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

        AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, 6 ayda 214 ülke ve serbest bölgeye 5 milyon 997 bin 318 ton ürün satarak 6 milyar 94 milyon 668 bin dolar gelir elde etti.

        Geçen yılın ocak-haziran döneminde 5 milyar 830 milyon 100 bin dolar olan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 4,5'lik artış gösterdi.

        - Çikolata ve kakao ürünleri zirvede

        En çok ihraç edilen ürün 618 milyon 288 bin dolar ile çikolata ve kakao içeren ürünler olurken, onu sırasıyla 552 milyon 960 bin dolarlık ayçiçek tohumu ve 467 milyon 905 bin dolarla tatlı, bisküvi ve gofret ürünleri takip etti.

        En fazla ihracat ise 2 milyar 5 milyon 904 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yapıldı. İkinci sırada 1 milyar 452 milyon 930 bin dolarla Afrika, üçüncü sırada ise 857 milyon 424 bin dolarla Avrupa ülkeleri yer aldı.

        Irak, 921 milyon 959 bin dolarla en çok ihracat yapılan ülke oldu. Onu 417 milyon 180 bin dolarla Amerika, 307 milyon 178 bin dolarla Suriye izledi.

        İhracat, geçen yılın aynı dönemine göre ABD'ye yüzde 32,1, Suriye'ye ise yüzde 22,3 arttı.

        - Dünyada buğday üretiminde rekor bekleniyor

        TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, AA muhabirine, sektörün ihracatındaki artışı değerlendirdi.

        Yeni sezonda dünya buğday üretiminin 808,5 milyon ton ile rekor seviyeye ulaşmasının beklendiğini ve bazı ülkelerde stokların düşeceğini öngördüklerini belirten Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

        "Bahar aylarındaki don olaylarının etkileri devam etmekle birlikte, yurt içinde mayıs yağışları bazı bölgelerde verim artışına katkı sağladı. Ancak kıraç alanlarda yaşanan kayıplar nedeniyle buğdayda yüzde 15, arpada ise yüzde 25'e varan rekolte düşüşü bekliyoruz. Bu yıl buğday ithalatında sınırlama olmamasını, arz güvenliğini sağlamak açısından önemli bir tarımsal politika refleksi olarak değerlendiriyoruz. Diğer yandan, ithalat artışlarının iç piyasadaki üretici maliyetleri ve karlılık dengesi açısından da dikkatle yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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