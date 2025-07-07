İSO İkinci 500 listesinde Gaziantep'ten 36 firma yer aldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde Gaziantep'ten 36 firmanın yer aldığını bildirdi.

Ünverdi, yazılı açıklamasında, İSO 1000 listesinde 2023 yılında Gaziantep'ten 62 firmanın bulunduğunu hatırlatarak, 2024'te ilk 500'deki 29 firma ve ikinci 500'deki 36 firma ile 2024 yılında ilk 1000'deki Gaziantepli firma sayısının 65'e yükseldiğini belirtti.

Sanayicilerin yaşadığı güçlüklere işaret eden Ünverdi, üreten kesimin en büyük sorununun sürdürülebilirlik olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Gaziantep sanayisi onca zorluğa rağmen iş insanlarımızın özverisi ve kararlılığı ile İSO 1000 listesindeki firma sayısını artırma başarısını göstermiştir. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de gerek sorunların aşılması gerek yeniliklerin sanayimize entegrasyonu ve sektörel gelişimi için elimizden gelen çabayı göstermeye ve proje bazlı çalışmaya devam edeceğiz. Yarınların daha iyi olması ümidiyle, tüm sanayicilerimizi üstün gayretleri ve şehrimize yaşattıkları gurur için tebrik ediyorum."