Gaziantep'te aranan 5 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen "Narko Alan" uygulamasında aranan 5 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te düzenlenen "Narko Alan" uygulamasında aranan 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde "Narko Alan" uygulaması yapıldı.
Gerçekleştirilen uygulamada 6 bin 463 kişi ve 2 bin 61 araç sorgulandı, aranan 5 şüpheli yakalandı.
Uygulamada ayrıca, tabanca ile 13 fişek ele geçirildi, 118 araca 1 milyon 253 bin 974 lira ceza kesildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.