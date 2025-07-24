Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te tütün kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı

        Gaziantep'te tütün kaçakçılığı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:12 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te tütün kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te tütün kaçakçılığı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde tütün kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, kaçakçılık yaptığı belirlenen 2 şüphelinin ikamet ve iş yerlerine yönelik düzenlediği operasyonda 290 kilogram kıyılmış tütün, 80 bin boş makaron, 159 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.

        Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Rus yolcu uçağı düştü
        Rus yolcu uçağı düştü
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme

        Benzer Haberler

        İpekyolu Kalkınma Ajansı "Yeşil Fırsatlar" bilgilendirme toplantısı düzenle...
        İpekyolu Kalkınma Ajansı "Yeşil Fırsatlar" bilgilendirme toplantısı düzenle...
        Gaziantep'te 'Çevre Bilinci ve İsrafı Önleme' semineri düzenlendi
        Gaziantep'te 'Çevre Bilinci ve İsrafı Önleme' semineri düzenlendi
        Gaziantep'te aranan 5 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te aranan 5 şüpheli yakalandı
        Güneydoğu'nun Suriye'ye ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 38,7 arttı
        Güneydoğu'nun Suriye'ye ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 38,7 arttı
        Gaziantep'te motosikletteki yolcunun köpeği sürüklemesiyle ilgili 2 zanlı y...
        Gaziantep'te motosikletteki yolcunun köpeği sürüklemesiyle ilgili 2 zanlı y...
        Ranzaya asılı bornoz ipi boğazına dolanan Özlem öldü
        Ranzaya asılı bornoz ipi boğazına dolanan Özlem öldü