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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 13:23 Güncelleme: 25.07.2025 - 13:25
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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.Ö'yü ilçede saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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