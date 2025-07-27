Gaziantep'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuk kayboldu
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 15 yaşındaki çocuk kayboldu.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 15 yaşındaki çocuk kayboldu.
Samandöken Mahallesi yakınlarında, 15 yaşındaki Mustafa Y. serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Nehirde kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.