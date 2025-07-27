Gaziantep'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuk kayboldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Samandöken Mahallesi yakınlarında, 15 yaşındaki Mustafa Y. serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde bir süre sonra gözden kayboldu.

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