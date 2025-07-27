Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuk kayboldu

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 15 yaşındaki çocuk kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 17:43 Güncelleme: 27.07.2025 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuk kayboldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 15 yaşındaki çocuk kayboldu.

        Samandöken Mahallesi yakınlarında, 15 yaşındaki Mustafa Y. serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

        Nehirde kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Polisin üzerine araç sürdü
        Polisin üzerine araç sürdü
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan

        Benzer Haberler

        Gaziantep Basketbol, Nemanja Nenadic'i renklerine bağladı
        Gaziantep Basketbol, Nemanja Nenadic'i renklerine bağladı
        Gaziantep FK, Enver Kulasin'i renklerine bağladı
        Gaziantep FK, Enver Kulasin'i renklerine bağladı
        Gaziantep FK'nin yeni sezon formaları tanıtıldı
        Gaziantep FK'nin yeni sezon formaları tanıtıldı
        Gaziantep'te piknik tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
        Gaziantep'te piknik tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
        18 kilo altını gasbedip polislere ateş açtılar; 4 gözaltı (3)
        18 kilo altını gasbedip polislere ateş açtılar; 4 gözaltı (3)
        Beton mikserinin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı, yanındaki annesi...
        Beton mikserinin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı, yanındaki annesi...