Gaziantep'te sigorta dolandırıcılığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, sigortadan para almak için bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı süsü verdiği ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sanayi Mahallesi'nde, F.Ç. ve E.E'ye ait, mühendislik üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinden, 21 Temmuz Pazartesi günü hırsızlık yapıldığı ihbarında bulunuldu.

İş yerinin kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, yüzünü gizleyen bir zanlının 90 bin avro, cep telefonu, tablet ve bilgisayar çaldığını tespit etti.

Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için 4 gün boyunca 32 kilometrelik alanı taradı ve 210 saatlik kamera görüntüsünü izledi.

Zanlı Ö.K'yi yakalayan ekipler, yaptıkları detaylı incelemede, Ö.K'nin kaçarken kullandığı aracı, iş yeri sahiplerinden F.Ç'nin temin ettiğini belirledi.

Sigortadan para almak için iş yerinden hırsızlık yapıldığı süsü veren iş yeri sahipleri E.E. ve F.Ç. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.