Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te kurşunlama olaylarına karışan 15 şüpheli adliyede

        Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen kurşunlama olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 06:50 Güncelleme: 30.07.2025 - 06:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te kurşunlama olaylarına karışan 15 şüpheli adliyede
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen kurşunlama olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kentte farklı tarihlerde meydana gelen 20 kurşunlama olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 20 kurşunlama olayına karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlatmış, güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ve 21 şüpheliyi tespit eden ekipler, dün 24 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 15 şüpheliyi gözaltına almış, şüphelilerden 6'sının ise başka suçlardan tutuklu olduğu belirlenmişti.

        Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 otomatik tüfek, 3 kesici alet, 19 av tüfeği kartuşu, 5 cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem!
        Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem!
        Çekmeköy'de fabrika yangını!
        Çekmeköy'de fabrika yangını!
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Fenerbahçe, toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, toplanan imza sayısını açıkladı!
        Beşiktaş'ta Arroyo'ya talip çıktı!
        Beşiktaş'ta Arroyo'ya talip çıktı!
        Starmer'dan Filistin devleti açıklaması
        Starmer'dan Filistin devleti açıklaması
        Kurak günler
        Kurak günler
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te orman yangınında gönüllü olarak çalışan operatöre teşekkür bel...
        Gaziantep'te orman yangınında gönüllü olarak çalışan operatöre teşekkür bel...
        Gaziantep'te halı fabrikasında yangın (3)
        Gaziantep'te halı fabrikasında yangın (3)
        Gastronomi kenti Gaziantep 13 ülkeden şefleri ağırladı
        Gastronomi kenti Gaziantep 13 ülkeden şefleri ağırladı
        Gaziantep'te kurşunlama olaylarına karışan 15 zanlı yakalandı
        Gaziantep'te kurşunlama olaylarına karışan 15 zanlı yakalandı
        Gaziantep Basketbol, Zeljko Sakic'i renklerine bağladı
        Gaziantep Basketbol, Zeljko Sakic'i renklerine bağladı
        Gaziantep'te kaybolan büyükbaş hayvanı jandarma buldu
        Gaziantep'te kaybolan büyükbaş hayvanı jandarma buldu