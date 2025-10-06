Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te kazada hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş toprağa verildi

        İslahiye ilçesinde 2 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Tayyar Bakır, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 12:48 Güncelleme: 06.10.2025 - 12:48
        Şehir Hastanesi'nden alınan Bakır'ın naaşı Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Bakırcan Mahallesi'ne getirildi.

        Buradaki törene Bakır'ın yakınları yanı sıra İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile vatandaşlar katıldı.

        Bakır'ın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        2 Ekim'de İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Tayyar Bakır, Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

